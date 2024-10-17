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«Манчестер Сити» услышит вердикт по громкому делу до конца года

17 Октября 2024 • 13:43 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
20.10 16:00

«Манчестер Сити» в начале 2023 года обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Слушания по этому делу начались в сентябре, и в обозримом будущем чемпион Англии последних лет услышит вердикт.

Как сообщает The Athletic, ожидается, что решение по делу «Манчестер Сити» будет вынесено до конца текущего календарного года. Словом, ждать осталось не так долго.

Ранее мы сообщали, что вероятность сохранения Хосепа Гвардиолы у руля «Манчестер Сити» будет выше, если клуб серьёзно накажут. Испанский специалист тренирует команду с начала сезона 2016/2017.

«Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из шести предыдущих сезонов.

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