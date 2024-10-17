Зидан контактирует с представителем «Манчестер Юнайтед»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» продолжают думать о будущем главного тренера Эрика тен Хага. Нидерландский специалист давно находится под давлением – «красные дьяволы» сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает The Independent, генеральный директор спортивного сектора INEOS Жан-Клод Блан поддерживает постоянные контакты с Зинедином Зиданом. Блан, как и владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф, давно является поклонником экс-тренера «Реала».

Ранее сам Зидан говорил о том, что он не хотел бы работать в Англии из-за незнания языка. Впрочем, «Манчестер Юнайтед» может попробовать убедить специалиста.