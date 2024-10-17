Анчелотти получал предложение от топ-сборной Европы

Известный тренер Карло Анчелотти получал предложение возглавить сборную. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, Футбольная ассоциация Англии предлагала Анчелотти принять национальную команду страны до обращения к Томасу Тухелю.

Судя по всему, Анчелотти отказался, ведь Футбольная ассоциация в среду объявила о назначении Тухеля. Немецкий специалист приступит к работе с начала 2025 года.

Стоит сказать, что Карло Анчелотти хорошо знает английский футбол – в Премьер-лиге он работал с «Челси» и «Эвертоном». В настоящий момент итальянский специалист возглавляет мадридский «Реал».