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Назван фаворит на подписание де Йонга – это клуб АПЛ

17 Октября 2024 • 13:04 Комментировать

Следующим летом полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону». Если уход нидерландца действительно состоится, то фаворитом в борьбе за его подписание будет «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes.

Стоит сказать, что ранее слухи неоднократно связывали де Йонга с переездом на «Олд Траффорд». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нидерландца в 60 миллионов евро.

Действующий контракт Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2025/2026. Поговаривают, что каталонцы хотели бы расстаться с игроком из-за высокой зарплаты.

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