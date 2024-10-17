Мойес может вернуться в АПЛ – клуб из Лондона проявляет интерес

Дэвид Мойес может вернуться к работе в Английской премьер-лиге. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, интерес к шотландскому специалисту проявляет «Кристал Пэлас». В лондонском клубе задумались о смене рулевого после неудачного старта под руководством Оливера Гласнера.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 18-е место. В семи турах команда добилась трёх ничьих при четырёх поражениях, побед пока не было.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт в понедельник, 21 октября, - против «Ноттингем Форест» на выезде. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.