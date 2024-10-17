Появилась информация о будущем Гвардиолы

Будущее Хосепа Гвардиолы остаётся обсуждаемым, ведь действующий контракт тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ожидается, что испанский специалист примет решение по будущему довольно скоро.

Между тем, в прессе появилась новая информация по Гвардиоле. Как сообщает The Athletic, если «Манчестер Сити» столкнётся с серьёзным наказанием за финансовые нарушения, то вероятность продления контракта Гвардиолы будет выше. Дело в том, что испанский тренер не хочет оставлять в сложной ситуации клуб, который он полюбил.

Напомним, что «Манчестер Сити» обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Слушания начались в сентябре.