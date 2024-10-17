«Ливерпуль» работает над усилением своего состава в следующем календарном году. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TodoFichajes, гранд Английской премьер-лиги ведёт продвинутые переговоры по трансферу защитника Лоика Баде из «Севильи».

Лоику Баде 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 20 миллионов евро. За «Севилью» защитник провёл 67 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Отметим, что «Ливерпуль» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.