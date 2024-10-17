«Арсенал» может купить нападающего зимой

Нападающий Беньямин Шешко, права на которого принадлежат немецкому «РБ Лейпцигу», может трудоустроиться в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты London Football.

21-летний словенский игрок находится в сфере интересов лондонского «Арсенала». Боссы «канониров» предпримут попытку заполучить Шешко в ближайшие трансферные окна.

Нападающий связан контрактными обязательствами с «РБ Лейпцигом» до середины 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 50 миллионов евро. Он защищает цвета «быков» с 2023 года.