Трансфер Криштиану Роналду – самый выгодный в XXI веке

Журналисты портала Goal.com представили рейтинг самых выгодных трансферов в XXI веке. Первое место в нем занял переход португальского форварда Криштиану Роналду из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 12 миллионов в 2003 году.

Вторым стал трансфер английского центрального нападающего Джейми Варди. «Лестер» приобрел футболиста у «Флитвуд Таун» за 1,7 млн в 2012 году.

Тройку самых выгодных трансферов в XXI веке замкнул переход камерунского нападающего Самуэля Это’О. В 2009 году каталонская «Барселона» отдала африканца и деньги за форварда «Интера» Златана Ибрагимовича.