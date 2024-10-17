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«Манчестер Юнайтед» может повторить историю Фергюсона с тен Хагом, клубу просто нужно довериться тренеру

17 Октября 2024 • 12:05 Комментировать

Мало кто может поверить, что Алекс Фергюсон не мог четыре года дать результата в «Манчестер Юнайтед». Даже у нынешнего Эрика тен Хага трофеев было больше после 2-3 лет в клубе. Возможно ли данное долготерпение сейчас? Давайте разбираться.

Для тех времен руководство оказалось мудрым. Можно потерпеть первый сезон, можно второй, на третьем году можно дать последний шанс, но дальше шансов никто не даст.

Исключение из правил

Конечно, случай с шотландцем исключительный. Однако и в этой исключительности есть своя почва. В 1986 году Фергюсон подхватил команду с 21-го места. Возможно, его и спас тот факт, что он изначально взял кризисную команду. Если брать период Ферги с 1986 по 1990 год, то в нём было больше позитива, чем негатива. Из первого: победа в первом Boxing day над «Ливерпулем» и второе место в первом полноценном сезоне для Алекса (пока ещё не сэра). Однако негатива было немало: 1:5 от «Сити», возвращение на 11-ю строчку. В 1989 году у команды был просто чудовищный отрезок: две ничьи и четыре поражения в семи матчах. Однако даже это не предел: была серия из 11 матчей без побед. Терпению боссов того «Юнайтед» можно позавидовать. Скажем прямо – оно ангельское.

Но, как мы говорили, необходимость перемен была. Возможно, что столь большое терпение этим и было обусловлено. Необходимость в изменениях мы докажем с помощью цитаты сэра Алекса:

«Когда я пришел в «Манчестер Юнайтед», в составе был лишь один игрок моложе 24 лет. Я понимал, что клубу с такой историей необходимо развивать академию, я также чувствовал, что способен выигрывать с молодыми игроками и что я умею с ними работать. Поэтому я был убежден, что, если «Юнайтед» хочет чего-то добиться, без перестройки молодежной системы обойтись нельзя. Кто-то назовет это смелым шагом, но удача сопутствует именно тем, кто проявляет смелость. 99% тренеров, которые только что получили работу, думают о том, как победить, чтобы не потерять своё место. Как следствие, они приглашают опытных игроков. Но победа в матче – лишь краткосрочный успех, так как следующую игру ты можешь проиграть. Стабильность и успех приходит с построением клуба».

В мире футбола есть выражение, что команда строится три года. Заметьте, про четвертый год здесь никто не говорит. Да и давайте мы, болельщики, поставим себя на место директоров «красных дьяволов» — вот сколько времени мы дали бы тренеру, который долго терпит неудачи? В первом сезоне многие бы дали на адаптацию. Кто сразу поверил в Ферги – дали бы и второй год. Но третий и четвёртый шанс из нас, скорее всего, не дал бы никто. Однако везде есть исключения, и наш случай один из таких.

Спасательным кругом для Фергюсона стала победа в Кубке Англии в 1990 году. Что было дальше – вы прекрасно знаете. 

«МЮ» всё ещё может дать шанс тен Хагу

Интересно, а есть ли ещё примеры, когда тренеру так доверяли? Чтобы терпели четыре сезона – наверное, вряд ли. Может быть, когда хорошие и плохие сезоны чередовались и то не всегда.  И в случае с Фергюсоном не было такого, чтобы команда прибавляла из сезона в сезон. Возможно, это была слепая вера или уверенное предчувствие. Хотя нет – перестройка и построение новой команды того требовало. С другой стороны, мало примеров, когда клуб нуждался в больших переменах. Вот новый «Челси» меняет тренеров как перчатки, а результатов нет. Приходит уверенность, что проблема лондонского клуба уж точно не в коучах. Уволь Фергюсона руководство «МЮ» тогда, возможно, сейчас клуб был бы на обочине Чемпионшипа.

Интересно, что с тен Хагом картина повторяется, хотя у него ситуация даже получше, так как в его активе уже есть Кубок Англии и выход в Лигу чемпионов. Конечно, нет предпосылок, что тренер из Нидерландов вернёт былое величие. А были ли они, эти предпосылки, у Фергюсона, когда он не мог одержать победу в 11 матчах подряд? Кто знает – возможно, история повторится дважды.

Тен Хаг понимает, что может быть уволен в ближайшее время

Антон Карасевич

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед АПЛ Эрик тен Хаг ещё теги
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