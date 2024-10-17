Погба рассказал, как отказал Гвардиоле

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба рассказал о том, как отказал звездному испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле перед трансфером в итальянский гранд.

«Я тогда ответил отказом на предложение Гвардиолы ради «Ювентуса». Это действительно имело место быть», - передает слова француза журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что Погба смог оспорить свою дисквалификацию. Бан полузащитника был сокращен с четырех лет до 18 месяцев. Таким образом, Поль сможет вернуться на футбольное поле в марте.

Француз является игроком «старой синьоры» с 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце сезона-2025/2026.