«Ливерпуль» хочет купить итальянца с ценником 80 млн евро

Итальянский хавбек Николо Барелла, выступающий за миланский «Интер», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, заполучить 27-летнего полузащитника в свои ряды намерен «Ливерпуль». Сумма потенциального трансфера Бареллы оценивается в 80 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «нерадзурри» рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в прессе также сообщалось об интересе к Николо со стороны другого гранда АПЛ – «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Барелла провел четыре поединка, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.