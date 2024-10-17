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«Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху

17 Октября 2024 • 10:37 Комментировать

Египетский нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» в следующем году. В связи с этим мерсисайдский гранд подыскивает ему замену.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в сфере интересов английского клуба оказался нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго. В «Ливерпуле» считают, что бразилец сможет достойно заменить египтянина.

При этом глава «королевского» клуба Флорентино Перес не планирует расставаться с Родриго. Сам футболист также хотел бы продолжить выступления за «сливочных». В текущем сезоне Ла Лиги 23-летний форвард сыграл девять матчей и забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Родриго Мохамед Салах ещё теги
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