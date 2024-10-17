Александер-Арнольд сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»

Латераль «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд принял решение по трансферу в мадридский «Реал». По информации инсайдера Рамона Альвареса де Мона, англичанин согласился присоединиться к «королевскому» клубу в статусе свободного агента.

Напомним, что срок действующего трудового договора между Александером-Арнольдом и «Ливерпулем» истекает летом следующего года. Он является воспитанником академии «красных» и играет за мерсисайдцев с 2016 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний защитник провел семь поединков, в которых сделал голевую передачу и получил две желтые карточки.