Лукаку объяснил, почему он не «второй Дрогба»

«В АПЛ меня загоняли в определенные рамки. Они увидели, что у меня массивное телосложение и сразу начали называть вторым Дрогба. Но я не такой, как Дидье. Он больше играл спиной к воротам, цеплялся за мяч вне зависимости от того, откуда шел пас. У меня не такой стиль», - передает слова бельгийца инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.