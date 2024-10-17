Лукаку объяснил, почему он не «второй Дрогба»

Центральный форвард «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал сравнения с ивуарийским бомбардиром Дидье Дрогба.
«В АПЛ меня загоняли в определенные рамки. Они увидели, что у меня массивное телосложение и сразу начали называть вторым Дрогба. Но я не такой, как Дидье. Он больше играл спиной к воротам, цеплялся за мяч вне зависимости от того, откуда шел пас. У меня не такой стиль», - передает слова бельгийца инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.
В текущем сезоне чемпионата Италии 31-летний нападающий поучаствовал в пяти встречах. Лукаку отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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