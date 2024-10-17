Погба ответил, где хочет видеть Аллегри

Поль Погба, по-прежнему представляющий цвета «Ювентуса», высказался о бывшем тренере команды Массимилиано Аллегри.

Итальянский наставник был уволен руководством «старой синьоры» в конце прошлого сезона. Летом на должность рулевого туринцев был назначен Тьяго Мотта.

«Думаю, Макс Аллегри может преуспеть где угодно, но я не его агент. Надеюсь, он получит работу в Английской премьер-лиге», – приводит Football Italia слова 31-летнего француза, не играющего с сентября прошлого года из-за дисквалификации.

Слухи связывали Массимилиано Аллегри с возможным назначением в «Манчестер Юнайтед». Также специалист фигурировал в числе потенциальных сменщиков Паулу Фонсеки в «Милане».