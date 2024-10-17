Тен Хаг понимает, что может быть уволен в ближайшее время

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг знает, что серьёзно рискует остаться без работы.

54-летнего наставника могли отправить в отставку ещё в начале месяца, но ничьих в матчах с «Порту» (3:3) и «Астон Виллой» (0:0) хватило для сохранения работы. Впрочем, как сообщает журналист Дэвид Макдоннелл, нидерландец осознаёт, что может быть уволен до следующей паузы на игры сборных, если «красные дьяволы» не покажут убедительных результатов в предстоящих встречах.

19 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Брентфорда» в АПЛ, а спустя пять дней отправится в гости к турецкому «Фенербахче» на поединок Лиги Европы.