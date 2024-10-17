Варан: «Мне не подходил проект «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник Рафаэль Варан вспомнил, как уходил из «Манчестер Юнайтед».

Француз покинул ряды «красных дьяволов» по окончании прошлого сезона. Летом игрок заключил контракт с итальянским «Комо», но получил травму в первом же матче после перехода, из-за чего вскоре объявил о завершении карьеры.

«В начале моего последнего сезона в «Манчестер Юнайтед» я задумывался о том, что было бы неплохо остаться. Этого не произошло, и лето получилось очень насыщенным. Я искал нечто особенное – именно это я нашёл в «Комо».

Я стал победителем Кубка Англии в своём последнем матче за «Юнайтед», но уже в тот момент я понимал, что проект клуба мне не подходит. В проекте «Комо» мне нравилось всё. Кроме того, я хотел играть только раз в неделю. Получив травму, я сразу понял, что всё кончено», – поведал в беседе с L'Equipe Варан.