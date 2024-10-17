«Реал» нашёл три альтернативы Александеру-Арнольду

Мадридский «Реал» планирует подписать правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, но рассматривает и другие варианты.

«Сливочные» могут переманить звезду «красных» либо в январе, либо по окончании сезона, когда у англичанина истечёт действующий контракт. При этом, как докладывает журналист Марио Кортехана, у мадридского клуба есть и другие опции на рынке: если заполучить Трента не получится, в «Реале» переключатся на кандидатуры Педро Порро («Тоттенхэм»), Жереми Фримпонга («Байер») и Хуанлу («Севилья»).

Стоимость 25-летнего Порро на портале Transfermarkt – 45 млн евро, 23-летний Фримпонг оценивается в 50 млн, а 21-летний Хуанлу – в 15 млн.