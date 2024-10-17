В «Манчестер Юнайтед» нашли ещё одного возможного сменщика тен Хага

Нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рискует потерять работу в ближайшее время.

Нидерландский специалист может быть отправлен в отставку в случае неудачи в ближайшем матче Премьер-лиги против «Брентфорда». Как информирует журналист Салим Манав, список потенциальных сменщиков тен Хага пополнил Винченцо Монтелла, ныне возглавляющий сборную Турции.

50-летний итальянец занимает свой текущий пост с сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до конца чемпионата мира – 2026. Ранее Монтелла работал в «Адана Демирспор», «Фиорентине», «Севилье», «Милане» и «Сампдории».

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд» состоится в субботу.