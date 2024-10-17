Ямаль – третий в рейтинге лучших игроков нынешнего сезона, Палмер – пятый

17-летний Ламин Ямаль замыкает тройку игроков с самой высокой средней оценкой в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Выступление вингера «Барселоны» оценено известным статистическим порталом WhoScored в 8,19 баллов. Испанец отметился четырьмя голами и пятью ассистами в девяти поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги.

Лидер рейтинга – форвард «Айнтрахта» Омар Мармуш (8,49), в активе которого восемь забитых мячей и четыре голевых паса в Бундеслиге. Второй – Букайо Сака из лондонского «Арсенала» (8,25) с двумя голами и семью ассистами в АПЛ.

Четвёртая и пятая позиции остаются за Эрлингом Холанном (8,11) из «Манчестер Сити» и Коулом Палмером из «Челси» (7,96).