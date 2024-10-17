В «Челси» приняли решение по Нкунку, который интересен «ПСЖ»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку вряд ли покинет клуб в обозримом будущем.

Француз неудачно провёл дебютный сезон в составе «синих» из-за постоянных травм. В нынешней кампании дела у форварда складываются успешнее: он семь раз поразил ворота соперников, приняв участие в 11 матчах команды Энцо Марески. По слухам, интерес к Нкунку проявляет его родной клуб – «ПСЖ». Тем не менее, как информирует Football Insider, в «Челси» не намерены рассматривать предложения по 26-летнему игроку.

Трансферная стоимость Кристофера Нкунку, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 65 млн евро. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2029 года.