​Лофтус-Чик: «Сарри - самый важный тренер в моей карьере»

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик неожиданно тепло отозвался об итальянском специалисте Маурицио Сарри, с которым он работал в «Челси». Хотя работа Сарри в этом клубе считается не самым удачным периодом для «Челси», лично для Рубена она оказалась очень важной. Игрок пояснил, почему:

- Вне всяких сомнений, Сарри был фундаментально важным для моей карьеры. Я многому научился у него, когда был помоложе, в «Челси» - он давал такую возможность. Я реально сильно вырос как игрок по ходу того сезона, - цитирует сова английского футболиста pianetamilan.it.

С прошлого года Рубен выступает за «Милан».