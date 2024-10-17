Названа дата возвращения Маласии, не игравшего за «Манчестер Юнайтед» полтора года

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа близок к долгожданному возвращению в строй.

Нидерландец не выходил на поле в составе «красных дьяволов» с мая 2023 года, когда подходил к концу позапрошлый сезон. Игрок пропустил всю прошлую кампанию из-за травмы колена, но теперь готовится вновь сыграть в футбол. По сведениям Voetbal International, Маласиа очень близок к полному восстановлению. Если всё пойдёт по плану, его возвращение может состояться уже в конце текущего месяца.

Тирелл Маласиа перебрался в «Манчестер Юнайтед» из роттердамского «Фейеноорда» в июле 2022 года. Стоимость трансфера составила 15 млн евро.