«Реал» претендует на молодого защитника «Челси»

Правый защитник «Челси» Джош Ачимпонг попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Испанский гранд находится в поисках усиления правого фланга защиты после травмы Даниэля Карвахаля, выбывшего до конца сезона. По информации журналиста Мигеля Дилейни, «сливочные» рассматривают возможность подписания Ачимпонга в январе. 18-летний англичанин может быть подписан в качестве краткосрочной альтернативной опции на позицию правого защитника, также в нём видят игрока основы в долгосрочной перспективе.

За развитием Джоша Ачимпонга также следят «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». В «Челси» не горят желанием продавать перспективного воспитанника, всего дважды сыгравшего за первую команду.