Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Канадец станет свободным агентом уже в июле 2025 года, если не продлит истекающий контракт с мюнхенским грандом. Интерес к 23-летнему игроку проявляет мадридский «Реал», также в гонку недавно включился «Манчестер Юнайтед». По сведениям Diario AS, сам Дэвис предпочитает пополнить ряды «сливочных». Судя по всему, футболист откажется продлевать договор с «Баварией» ради скорого переезда в Мадрид.

В активе Альфонсо Дэвиса 11 забитых мячей и 32 результативные передачи в 203 поединках за баварцев во всех турнирах.