Мареска: «Палмер похож на ребёнка»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил полузащитника Коула Палмера за отношение к делу.

22-летний футболист показывает невероятную результативность, как и в прошлом сезоне. На счету англичанина уже шесть забитых мячей и пять результативных передач в семи поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

«Палмер похож на ребёнка. Ему постоянно нужен мяч, он хочет играть и получать удовольствие. Он выглядит очень счастливым. Это заметно даже на тренировках: он всегда одним из первых бежит к мячу», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Марески, проводящего дебютную кампанию во главе лондонского коллектива.