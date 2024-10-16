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Мареска: «Палмер похож на ребёнка»

16 Октября 2024 • 22:52 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
20.10 18:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил полузащитника Коула Палмера за отношение к делу.

22-летний футболист показывает невероятную результативность, как и в прошлом сезоне. На счету англичанина уже шесть забитых мячей и пять результативных передач в семи поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.

«Палмер похож на ребёнка. Ему постоянно нужен мяч, он хочет играть и получать удовольствие. Он выглядит очень счастливым. Это заметно даже на тренировках: он всегда одним из первых бежит к мячу», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Марески, проводящего дебютную кампанию во главе лондонского коллектива.

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