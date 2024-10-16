Грановская – о Тухеле: «Томас знает, что такое трофеи»

Бывший гендиректор «Челси» Марина Грановская в личной соцсети отреагировала на приход в сборную Англии нового главного тренера, немца Томаса Тухеля. Ранее в карьере Томас тренировал «Челси», лондонцы с ним взяли Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

«Томас знает, что такое трофеи. Поздравляю ТТ и Англию. Чемпионат мира 2026 года стал ещё более захватывающим», - пишет Грановская.

Последним местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария», он покинул клуб по итогу прошлого сезона. К своим обязанностям в сборной Англии немецкий тренер приступит в 2025 году. На последнем Евро в Германии англичане во второй раз подряд проиграли финальный матч.