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«Барселона» рассматривает две звёздные альтернативы Холанну слухи

16 Октября 2024 • 22:21 Комментировать
Ньюкасл
...
Брайтон
19.10 17:00

«Барселона» может серьёзно вложиться в подписание нападающего.

Слухи давно приписывают «сине-гранатовым» интерес к форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну – норвежец считается приоритетной долгосрочной целью каталонского гранда. Согласно сведениям Sun Sport, если приобрести Холанна так и не удастся, «Барселона» может переключиться на одного из двух других звёздных нападающих Премьер-лиги – речь об Александре Исаке («Ньюкасл») и Дарвине Нуньесе («Ливерпуль»). Обоим футболистам сейчас 25 лет.

Трансферная стоимость Исака оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро, в то время как ценник Нуньеса составляет 65 млн. Стоимость Холанна значительно выше – 200 млн евро.

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Ньюкасл Ливерпуль Барселона Манчестер Сити Александр Исак Эрлинг Холанн Дарвин Нуньес ещё теги

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