«Барселона» может серьёзно вложиться в подписание нападающего.

Слухи давно приписывают «сине-гранатовым» интерес к форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну – норвежец считается приоритетной долгосрочной целью каталонского гранда. Согласно сведениям Sun Sport, если приобрести Холанна так и не удастся, «Барселона» может переключиться на одного из двух других звёздных нападающих Премьер-лиги – речь об Александре Исаке («Ньюкасл») и Дарвине Нуньесе («Ливерпуль»). Обоим футболистам сейчас 25 лет.

Трансферная стоимость Исака оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро, в то время как ценник Нуньеса составляет 65 млн. Стоимость Холанна значительно выше – 200 млн евро.