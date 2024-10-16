Погба рассказал о трудных взаимоотношениях с Моуринью

Футболист «Ювентуса» Поль Погба поведал о взаимоотношениях с Жозе Моуринью в период совместной работы в «Манчестер Юнайтед».

Хавбек выступал за «красных дьяволов» с 2016 по 2022 год, в то время как португальский наставник возглавлял команду с 2016 по 2018 год.

«Всё начиналось замечательно. Жозе был одной из причин моего решения вернуться в «Манчестер Юнайтед»: я поговорил с ним, и он убедил меня совершить этот переход.

Мы постоянно ссорились и мирились. Я не знаю, почему это происходило, почему всё превратилось в кошмар. Я не хотел с ним конфликтовать. Мы не соглашались друг с другом во многих вопросах, как это иногда бывает у игроков и тренеров, но я всё равно испытываю к нему большое уважение.

Если я увижу Жозе завтра, то крепко обниму его. Однажды нам придётся сесть и обсудить всё, что происходило между нами», – цитирует Mail Sport Погба.