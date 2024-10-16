Погба рассказал, как не хотел играть в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вспомнил о временах выступления за «Манчестер Юнайтед».

Француз представлял цвета «красных дьяволов» с 2016 по 2022 год, после чего вернулся в «Ювентус».

«Мне было 27 лет, и всё складывалось не так, как мне хотелось. Я старался изо всех сил, но не видел, чтобы дела клуба шли в гору. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» были лучше нас, они прогрессировали. Сульшер одобрил мой уход. Я решил, что точно уйду, но принял участие в предсезонной подготовке, так как должен был оставаться профессионалом.

Я поговорил с Эдом Вудвордом, однако он заблокировал мою продажу. Я больше не хотел играть в «Манчестер Юнайтед», но был вынужден, ведь я профессионал. Мысленно я уже не был в клубе. Затем у меня начались проблемы с травмами», – приводит Mail Sport слова Погба.