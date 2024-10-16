В «Реале» приняли решение по январскому трансферу Трента

Мадридский «Реал» может приобрести правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда уже в январе.

26-летний англичанин станет свободным агентом после завершения сезона, если не продлит контракт с «красными» истекающий в июне. По информации журналиста Хосе Феликса Диаса, в «Реале» считают, что «Ливерпуль» может одобрить продажу Александера-Арнольда уже в зимнее трансферное окно, если будет предложена существенная сумма.

Руководство «сливочных» оценит ситуацию, основываясь на выступлении команды в ближайшие недели, и при наличии серьёзных проблем начнёт работу над скорым приобретением Трента, оценённого порталом Transfermarkt в 70 млн евро.

Напомним, «Реал» надолго потерял правого защитника Даниэля Карвахаля, выбывшего из-за травмы крестообразной связки.