Звёздный игрок «Баварии» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» намерены переманить ещё одного игрока «Баварии».

Минувшим летом «красные дьяволы» подписали Нуссаира Мазрауи и Маттейса де Лигта, выступавших за мюнхенский клуб. Согласно данным Sky Germany, после завершения текущего сезона тот же путь может проделать и Альфонсо Дэвис. Канадец стал приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на 2025 год.

Контракт 23-летнего левого защитника с «Баварией» истекает в конце июня, поэтому подписать его можно будет без платы за трансфер. Основным претендентом на Дэвиса уже давно считается мадридский «Реал».

В текущей кампании игрок провёл восемь матчей за мюнхенский коллектив, отметившись одним результативным пасом.