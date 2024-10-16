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Канчельсикс – о «Манчестер Юнайтед»: «Американцы к добру не приводят»

16 Октября 2024 • 19:25 Комментировать (1)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о запрете сэру Алексу Фергюсону посещать раздевалку «красных дьяволов».

«Идиоты! Американцы к добру не приводят. Пришли в клуб, все развалили. Команда сыпется. Это идет от главного тренера, который, по-моему, тоже не дружит со своими мозгами. Чем скорее сменятся владельцы у клуба – тем лучше», - говорит Канчельскис для «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что легендарный тренер теперь не может спускаться в раздевалку команды. Ещё со времён сэра Мэтта Басби появление легенд в клубной раздевалке было традицией «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
16 Октября 2024 в 20:15
Пральна, Канческис, все нужно в Газпром, будить Зянит
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