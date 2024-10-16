Канчельсикс – о «Манчестер Юнайтед»: «Американцы к добру не приводят»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о запрете сэру Алексу Фергюсону посещать раздевалку «красных дьяволов».

«Идиоты! Американцы к добру не приводят. Пришли в клуб, все развалили. Команда сыпется. Это идет от главного тренера, который, по-моему, тоже не дружит со своими мозгами. Чем скорее сменятся владельцы у клуба – тем лучше», - говорит Канчельскис для «Спорт-Экспресса».

Ранее сообщалось, что легендарный тренер теперь не может спускаться в раздевалку команды. Ещё со времён сэра Мэтта Басби появление легенд в клубной раздевалке было традицией «МЮ».