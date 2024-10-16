Королевская семья одобрила назначение Тухеля

Английская королевская семья одобрила назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

«Волнительные времена для сборной Англии. Поколение талантливых игроков и новый менеджер, взявший бразды правления в свои руки. Томас, желаем удачи! Мы все поддерживаем вас», - гласит сообщение в совместном аккаунте Принца и Принцессы Уэльских в социальной сети.

Напомним, что последним местом работы Тухеля была «Бавария», он покинул мюнхенский клуб по итогу прошлого сезона, дойдя с ним до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее мы сообщали, что на пост тренера сборной Англии было около десяти кандидатов.