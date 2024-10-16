Корнеев: «Тухелю понадобится время, чтобы перестроиться»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о Томасе Тухеле. Всемирно известный специалист будет работать главным тренером сборной Англии.

«Сильный клубный специалист, но успешную работу в сборной это ему не гарантирует. Ему нужно будет время, чтобы перестроиться. Посмотрите на Лучано Спаллетти, у которого это было. Но ставка со стороны FA хорошая», - делится Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что последним местом работы Тухеля была мюнхенская «Бавария». В прошлом сезоне клуб под его руководством дошёл до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА и стал впервые за долгие годы третьим в Бундеслиге с мюнхенским грандом.