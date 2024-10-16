Тухель после назначения тренером сборной Англии ответил на вопрос о «Манчестер Юнайтед»

В среду было объявлено о том, что с 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель. На пресс-конференции немецкий специалист ответил на вопрос, почему он выбрал эту работу, а не работу с «Манчестер Юнайтед».

«Идея и то, как её представили Марк и Джон, были очень быстрыми и конфиденциальными. Всё было очень просто. Это было решение в пользу этой работы, а не против какой-либо другой», - сказал Тухель журналистам.

В настоящий момент со сборной Англии на временной основе работает Ли Карсли. В октябре команда набрала три очка в двух матчах Лиги наций. «Три льва» проиграли Греции и обыграли Финляндию.

Тухель извинился перед фанатами сборной Англии сразу после назначения