Тен Хага могут уволить через считанные дни

Эрик тен Хаг остаётся под давлением. Оно и понятно – «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Поговаривали, что тен Хага могут уволить во время октябрьской паузы на матчи сборных, но смены рулевого так и не последовало.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail, в «Манчестер Юнайтед» до сих пор думают о будущем главного тренера. По данным источника, увольнение тен Хага может состояться в случае поражения команды от «Брентфорда» на выходных.

Матч Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом» пройдёт уже в ближайшую субботу, 19 октября.