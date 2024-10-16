Трансфер Холанна может установить мировой рекорд

Поговаривают, что в ближайшие годы нападающий Эрлинг Холанн покинет «Манчестер Сити» и отправится в топ-клуб Испании. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, трансфер Холанна может установить новый мировой рекорд по стоимости. По данным источника, «горожане», вероятно, будут требовать рекордную сумму за своего звёздного форварда.

В настоящий момент рекордным является трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Гранд Лиги 1 тогда заплатил за звёздного бразильца 222 миллиона евро.

Ранее появлялась информация о желании Холанна включить в новый контракт опцию выкупа, чтобы уехать в Испанию было проще.