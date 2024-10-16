«Манчестер Юнайтед» отменил вечеринку на Рождество

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф принял решение об отмене рождественской вечеринки. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport.

Как известно, в последние месяцы руководители «Манчестер Юнайтед» предпринимают активные шаги в рамках политики сокращения расходов.

Интересно, играл ли Джим Рэтклифф в популярные футбольные «менеджеры», где от рождественской вечеринки зависело настроение игроков.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не радует болельщиков результатами. На текущий момент команда Эрика тен Хага занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.