Погребняк: «Манчестер Юнайтед» превратился из большого клуба в цирк»

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк высказался о «Манчестер Юнайтед». Ранее появилась информация о том, что клуб запретил заходить в раздевалку бывшему тренеру команды сэру Алексу Фергюсону.

«Удивительная и непонятная история. Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент «Манчестер Юнайтед» из большого клуба превратился в какой-то цирк», - цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Погребняк является болельщиком «Манчестер Юнайтед». Он также посетовал на то, что клуб никак не может принять решение об увольнении Эрика тен Хага, который уже «всех достал». В то же время Погребняк выразил надежду на скорое завершение чёрной полосы для «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону