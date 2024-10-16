«Манчестер Юнайтед» запретил Алексу Фергюсону появляться в раздевалке

Новые руководители «Манчестер Юнайтед» продолжают устанавливать свои порядки в клубе. Как сообщает Daily Mail, легендарному тренеру запретили появляться в раздевалке команды.

Появление легенд клуба в раздевалке было давней традицией «Манчестер Юнайтед» со времён сэра Мэтта Басби. Теперь в клубе, судя по всему, решили от этого отказаться.

Алекс Фергюсон был тренером «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах. Под руководством шотландца команда смогла выиграть 38 трофеев, в частности 13 чемпионских титулов и два трофея Лиги чемпионов.

В настоящий момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону