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«Манчестер Юнайтед» запретил Алексу Фергюсону появляться в раздевалке

16 Октября 2024 • 12:44 Комментировать

Новые руководители «Манчестер Юнайтед» продолжают устанавливать свои порядки в клубе. Как сообщает Daily Mail, легендарному тренеру запретили появляться в раздевалке команды.

Появление легенд клуба в раздевалке было давней традицией «Манчестер Юнайтед» со времён сэра Мэтта Басби. Теперь в клубе, судя по всему, решили от этого отказаться.

Алекс Фергюсон был тренером «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах. Под руководством шотландца команда смогла выиграть 38 трофеев, в частности 13 чемпионских титулов и два трофея Лиги чемпионов.

В настоящий момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг.

«Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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