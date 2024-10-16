Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

«Я надеюсь, что команда станет интереснее, а наблюдать за ней всегда интересно. Там играют очень сильные футболисты, топовые игроки, которые действительно могут показывать очень хороший футбол. Надеюсь, что Тухель будет интереснее», - сказал Балахнин.

Немецкий специалист приступит к работе в сборной в январе 2025 года.