Гаскойн предсказал будущее Трента в «Реале»

«Его ждет успех. Так и будет. Все увидели, какого успеха добился в Мадриде Беллингем. Джуд хорошо играет за сборную, хотя на чемпионате Европы был не так крут. Но потом я посмотрел на его игру в «Реале», он был невероятен», - передает слова Гаскойна Sports Casting.