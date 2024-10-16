Гаскойн предсказал будущее Трента в «Реале»

Известный в прошлом английский футболист Пол Гаскойн поделился мыслями о потенциальном трансфере защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал».
«Его ждет успех. Так и будет. Все увидели, какого успеха добился в Мадриде Беллингем. Джуд хорошо играет за сборную, хотя на чемпионате Европы был не так крут. Но потом я посмотрел на его игру в «Реале», он был невероятен», - передает слова Гаскойна Sports Casting.
Трент защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. Срок трудового договора между сторонами истекает в 2025-м. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Александер-Арнольд провел семь матче и сделал голевую передачу.
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