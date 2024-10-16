Мамардашвили предупредил вратаря «Ливерпуля» Алиссона

«Мне нравится проект «Ливерпуля». Представители клуба все детально рассказали, когда предлагали контракт. Я намерен сражаться с Алиссоном за место в воротах команды», - передает слова грузинского голкипера инсайдер Дэйв Окоп в своих социальных сетях.