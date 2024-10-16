Мамардашвили предупредил вратаря «Ливерпуля» Алиссона

Вратарь Георгий Мамардашвили готов навязать конкуренцию первому номеру «Ливерпуля» Алиссону Бекеру.
«Мне нравится проект «Ливерпуля». Представители клуба все детально рассказали, когда предлагали контракт. Я намерен сражаться с Алиссоном за место в воротах команды», - передает слова грузинского голкипера инсайдер Дэйв Окоп в своих социальных сетях.
Мамардашвили в настоящий момент выступает в чемпионате Испании за «Валенсию». К английскому топ-клубу Георгий присоединится по завершении сезона-2024/2025. Трансферная стоимость 24-летнего грузинского вратаря оценивается в 45 миллионов евро.
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