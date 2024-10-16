​Беллингем поддержал больного раком юного болельщика

Английский нападающий Джуд Беллингем недавно попал в трогательную душещипательную историю, связанную с юным поклонником. Его хороший друг, нидерландский игрок Ноа Огайо, в благотворительных целях посетил медицинский центр в Утрехте, вместе с молодёжной сборной Нидерландов. Там он неожиданно познакомился с больным раком мальчиком, оказавшимся большим поклонником Джуда Беллингема.

Не медля ни секунды, Огайо достал телефон и организовал видеозвонок для ошалевшего от такого счастья мальчика с его кумиром. Будем надеяться, что эта радость поможет мальчугану выкарабкаться из сложной жизненной ситуации.