«Арсенал» попробует подписать дорогостоящего форварда из АПЛ в 2025 году

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак может пополнить ряды «Арсенала».

Шведский футболист не торопится подписывать новый договор с «сороками». За ситуацией внимательно следят «канониры», давно мечтающие о приобретении игрока. По информации журналиста Алекса Крука, лондонский гранд, как ожидается, попробует провернуть трансфер Исака летом следующего года.

25-летний форвард выдвинул «Ньюкаслу» солидные требования: он запрашивает самую высокую зарплату в истории клуба, а также настаивает на включении в соглашение пункта отступных.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Александра Исака составляет 75 млн евро.