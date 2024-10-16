Левый защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл рассматривает возможность смены клуба.

27-летний футболист не проходит в состав «синих», из-за чего может быть продан уже в январе. По сообщениям Sun Sport, за англичанином следит «Наполи».

Прошлым летом ряды неаполитанцев пополнили шотландцы Билли Гилмор и Скотт Мактоминай, также сделавшие себе имя в Английской премьер-лиге.

Трансферная стоимость Бена Чилуэлла оценивается экспертами портала Transfermarkt в 22 млн евро, контракт игрока рассчитан до середины 2027 года. В нынешней кампании латераль лишь однажды сыграл за команду Энцо Марески.