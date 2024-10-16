Связанный с «Манчестер Юнайтед» Терзич: «Я готов вернуться к работе»

Бывший рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич признался, что готов вернуться к делу.

Немецкий специалист покинул ряды «шмелей» по окончании прошлого сезона, в котором команда добралась до финала Лиги чемпионов. 41-летнего наставника связывают с возможным назначением в «Манчестер Юнайтед» на место Эрика тен Хага, находящегося на грани увольнения.

«Я готов к следующей главе в карьере. Не знаю, где и когда начнётся эта глава, но я готов. Я молодой тренер, и в каждом из трёх сезонов моя команда боролась за трофеи.

К счастью, мне удалось выиграть Кубок Германии в первый год. Затем мы остались вторыми в Бундеслиге только из-за разницы голов, а в третьем сезоне вышли в финал Лиги чемпионов. Теперь я хочу принять новый вызов», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Терзича.