​Спаллетти: «Тонали - просто машина»

Наставник итальянской сборной Лучано Спаллетти восхищается выступлениями вернувшегося на поле после длительной дисквалификации Алессандро Тонали. Он назвал его настоящей машиной на поле, подразумевая тот объем работы и коэффициент полезных действий, свойственный полузащитнику.

- Тонали - это силач, выполняющий огромный объем работы. На 90-й минуте матча он готов бежать вперёд и делает это так спокойно, как будто идёт пешком. Тонали - машина, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it.

Напомним, что Сандро Тонали выступает на клубном уровне за английский «Ньюкасл».